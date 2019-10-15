На конкурс «Лидеры России» подали заявки 100 тысяч человек

100 тысяч человек подали заявки на конкурс «Лидеры России 2020», сообщается на сайте автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». «Лидеры России» — конкурс управленцев. Заявочная кампания на конкурс 2020 года стартовала 10 дней назад в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Оно состоялось в центре «Сириус» в Сочи, участие в нем принял Владимир Путин . Президент России — инициатор создания этой организации. Сегодня утром организаторы «Лидеров России» получили 100-тысячную заявку на конкурс 2020-го. 35,2% заявок поступили от жителей Центрального федерального округа, 16,8% — Приволжского, 13,1% — Северо-Западного, 9,7% — Уральского, 9,3% — Сибирского. 20,2% заявок поступили из Москвы, 8,4% — Санкт-Петербурга, 6,3% — Московской области, 3,4% — Свердловской области, 3% — Краснодарского края. «Мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций», — рассказал руководитель «Лидеров России» и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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