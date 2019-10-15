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Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности за слова о Крыме 

Lenta.ru 1 час назад
Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности
Фото: РИА Новости
В Генпрокуратуру России поступило обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак по поводу ее слов о принадлежности Крыма, сообщает Ura.ru.
Письмо в ведомство направил председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов. Он считает, что высказывания ведущей содержат «неприкрытую политическую провокацию российских либералов». Резяпов также обратился в Следственный комитет.
В сообщении прокуратуры говорится, что обращение передано «для организации рассмотрения в профильное подразделение».
В сентябре Собчак приняла участие в эфире на радиостанции в Киеве. Она рассказала про универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма. По словам ведущей, Россия нарушила международные договоренности, и территория должна быть возвращена. Собчак пояснила, что для этого должен быть проведен «какой-то референдум». Однако она также посоветовала избегать понятия «верните Крым».
Собчак критиковали за слова про Крым и в прошлые годы. В октябре 2017 года ведущая в ходе своей первой пресс-конференции в статусе кандидата в президенты России заявляла, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву.
Из-за этого выступления глава Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов направил обращение на Собчак в прокуратуру. Из ведомства поступил ответ, в котором говорилось, что в словах ведущей о полуострове нет признаков экстремизма.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия «временно оккупировала». Большинство стран — членов ООН российский суверенитет над Крымом не признали.
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Общество , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , ООН , СКР , РИА Ura.ru , Республика Крым
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