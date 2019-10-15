НТВ отреагировало на показ порно в эфире

Телезрители из Новомичуринска жалуются, что не увидели порно на НТВ. Об этом, как сообщает РИА Новости, пошутила главный редактор канала Александра Кошарницкая.
Вчера днем, как сообщал «Рамблер», на НТВ в Новомичуринске был показан порнофильм. По словам местных жителей, эротическая картина демонстрировалась в течение часа, а по словам гендиректора местного оператора связи «Теле-маг» Александра Чупрынина — 10-15 минут.
Он объяснил инцидент тем, что «сигнал идет с одного спутника», и в ходе профилактических работ «то ли провод задели», то ли «ресивер переключился», «то ли еще что-то».
«Вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца», — подытожил он.
Тем временем главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала произошедшее несколькими шутками. По ее словам, новомичуринцы, не увидевшие вчера порно, сегодня активно на это жалуются, а НТВ в этой связи уже ведет переговоры с порносайтом PornHub.
«Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», — добавила медиаменеджер.