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На НТВ пошутили о порно на канале 

Рамблер 1 час назад
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
Фото: РИА Новости
Телезрители из Новомичуринска жалуются, что не увидели порно на НТВ. Об этом, как сообщает РИА Новости, пошутила главный редактор канала Александра Кошарницкая.
Вчера днем, как сообщал «Рамблер», на НТВ в Новомичуринске был показан порнофильм. По словам местных жителей, эротическая картина демонстрировалась в течение часа, а по словам гендиректора местного оператора связи «Теле-маг» Александра Чупрынина — 10-15 минут.
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Он объяснил инцидент тем, что «сигнал идет с одного спутника», и в ходе профилактических работ «то ли провод задели», то ли «ресивер переключился», «то ли еще что-то».
«Вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца», — подытожил он.
Тем временем главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала произошедшее несколькими шутками. По ее словам, новомичуринцы, не увидевшие вчера порно, сегодня активно на это жалуются, а НТВ в этой связи уже ведет переговоры с порносайтом PornHub.
«Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», — добавила медиаменеджер.
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Комментарии17
Общество , Роскомнадзор , НТВ , Новомичуринск
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