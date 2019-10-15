НТВ отреагировало на показ порно в эфире

На НТВ пошутили о порно на канале

Телезрители из Новомичуринска жалуются, что не увидели порно на НТВ. Об этом, как сообщает РИА Новости, пошутила главный редактор канала Александра Кошарницкая.

Вчера днем, как сообщал «Рамблер», на НТВ в Новомичуринске был показан порнофильм. По словам местных жителей, эротическая картина демонстрировалась в течение часа, а по словам гендиректора местного оператора связи «Теле-маг» Александра Чупрынина — 10-15 минут.

Он объяснил инцидент тем, что «сигнал идет с одного спутника», и в ходе профилактических работ «то ли провод задели», то ли «ресивер переключился», «то ли еще что-то».

«Вопрос, как говорится, не стоит выеденного яйца», — подытожил он.

Тем временем главный редактор НТВ Александра Кошарницкая прокомментировала произошедшее несколькими шутками. По ее словам, новомичуринцы, не увидевшие вчера порно, сегодня активно на это жалуются, а НТВ в этой связи уже ведет переговоры с порносайтом PornHub.