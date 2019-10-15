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В России вынесли первый штраф за фейковые новости 

РИА Новости + ещё 26 6 часов назад
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Фото: ТАСС
Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал Издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.
Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч рублей — для сотрудника.
Макарчук отметила, что фигурантов дела проинформировали о разбирательстве, которое инициировал Роскомнадзор, однако в суд они не явились.
Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
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Общество , Роскомнадзор , РИА Новости , Москва
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