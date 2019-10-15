Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал

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Пришедшие на прощание с Леоновым не смогли попасть в траурный зал 

Рамблер + ещё 21 25 минут назад
Пришедших проститься с космонавтом Алексеем Леоновым военная полиция не пустила в траурный зал. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, военная полиция решила пускать в траурный зал в подмосковных Мытищах только друзей и близких родственников Леонова. Такое решение было принято в связи с тем, что зал рассчитан всего на 150 человек, а внутрь хотели попасть как минимум пятьсот.
При этом не попавшие на прощание люди просто уходили, прямо с цветами, которые принесли для Леонова, отмечается в статье.
Как писал «Рамблер», первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. На протяжении более чем 20 лет он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.
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Общество , Видео , Алексей Леонов , Центр подготовки космонавтов
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