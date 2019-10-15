Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал

Пришедшие на прощание с Леоновым не смогли попасть в траурный зал

Пришедших проститься с космонавтом Алексеем Леоновым военная полиция не пустила в траурный зал. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, военная полиция решила пускать в траурный зал в подмосковных Мытищах только друзей и близких родственников Леонова. Такое решение было принято в связи с тем, что зал рассчитан всего на 150 человек, а внутрь хотели попасть как минимум пятьсот.

При этом не попавшие на прощание люди просто уходили, прямо с цветами, которые принесли для Леонова, отмечается в статье.