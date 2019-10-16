В Госдуме придумали, как помочь нетрезвым россиянам

Госдума рассмотрит законопроект о создании аналогов вытрезвителей

Госдуму внесен законопроект, предлагающий создание в РФ аналога упраздненных в 2011 году вытрезвителей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда комитета Госдума по охране здоровья Леонида Огуль.

Законопроект предполагает оказание помощи людям в алкогольном опьянении, не способных передвигаться самостоятельно.

Ожидается, что это позволит снять нагрузку с больниц, куда сегодня часто доставляют нетрезвых граждан. По словам парламентария, принятие законопроекта также обеспечит снижение числа преступлений людьми в состоянии алкогольного опьянения.