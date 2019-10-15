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Умер литературный критик Гарольд Блум 

Lenta.ru 2 часа назад
Умер литературный критик Гарольд Блум
Фото: Reuters
Американский литературный критик, литературовед и историк культуры Гарольд Блум скончался в возрасте 89 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на его супругу Джинн.
Отмечается, что Блум умер в понедельник, 14 октября, в больнице города Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Причины смерти литературного критика не уточняются. Джинн Блум рассказала, что 10 октября ее супруг провел свою последнюю лекцию у студентов в Йельском университете.
Гарольд Блум защитил диссертацию в 1995 году в Йельском университете, где трудился до конца жизни. Он написал более 20 книг. Его научная слава в основном связана с тремя книгами, изданными в 1970-е годы — «Страх влияния», «Карта перечитывания», «Поэзия и вытеснение». В них Блум сформулировал свою теорию литературного влияния.
В 2005 году Блум стал лауреатом премии Ханса Кристиана Андерсена. Кроме того, он являлся членом Американской академии искусств и литературы и Шекспировской академии.
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Общество , Ханс Андерсен , Гарольд Блум , The Guardian
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