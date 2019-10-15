В России может остановиться производство жизненно важных лекарств

Руководство фармкомпании Solopharm, крупнейшего поставщика физраствора в государственные медучреждения, заявило о возможной остановке производства из-за проблем, связанных с внедрением обязательной маркировки лекарственных препаратов, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.

Неготовность компании к нововведению связано с задержкой госфинансирования на приобретение необходимого оборудования.

О возможной остановке производства физраствора, которая при существующем положении дел произойдёт в 2020 году, директор Solopharm Олег Жеребцов уведомил Минздрав Минпромторг . По его словам, изначально в министерстве промышленности готовы были предоставить финансирование «декларативно», но в результате «пришлось договариваться с банками».

«Одно дело сказать, что субсидии есть, другое — подготовить базу для их начисления. Мы обратились в Фонд развития промышленности, но они также ничего не дают без гарантий банка», — подчеркнул Жеребцов.

При этом предприниматель отметил, что сама система обязательной маркировки требует доработки: в частности, в настоящее время «существует много нерешенных проблем с базой данных, с кодом маркировки» и т.д.

В России обязательная маркировка лекарств должна быть запущена с 1 января 2020 года. Нововведение предназначено для борьбы с контрафактными препаратами.