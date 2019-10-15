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В России может остановиться производство жизненно важных лекарств 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
В России может остановиться производство жизненно важных лекарств
Фото: ТАСС
Руководство фармкомпании Solopharm, крупнейшего поставщика физраствора в государственные медучреждения, заявило о возможной остановке производства из-за проблем, связанных с внедрением обязательной маркировки лекарственных препаратов, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.
Неготовность компании к нововведению связано с задержкой госфинансирования на приобретение необходимого оборудования.
О возможной остановке производства физраствора, которая при существующем положении дел произойдёт в 2020 году, директор Solopharm Олег Жеребцов уведомил Минздрав и Минпромторг. По его словам, изначально в министерстве промышленности готовы были предоставить финансирование «декларативно», но в результате «пришлось договариваться с банками».
«Одно дело сказать, что субсидии есть, другое — подготовить базу для их начисления. Мы обратились в Фонд развития промышленности, но они также ничего не дают без гарантий банка», — подчеркнул Жеребцов.
При этом предприниматель отметил, что сама система обязательной маркировки требует доработки: в частности, в настоящее время «существует много нерешенных проблем с базой данных, с кодом маркировки» и т.д.
В России обязательная маркировка лекарств должна быть запущена с 1 января 2020 года. Нововведение предназначено для борьбы с контрафактными препаратами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы заявили о возможном возникновении серьезных проблем с лекарствами в 2020 году. По мнению парламентариев, причиной тому может послужить уход импортных препаратов с российского рынка в связи с низкой покупательской способностью населения, а также неспособность отечественных производителей заместить выбывающие лекарства.
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Комментарии1
Общество , Григорий Березкин , Олег Жеребцов , Минпромторг , Минздрав РФ , Госдума , Фонд развития промышленности
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