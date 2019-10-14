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В Петербурге открыли кофейню, которую невозможно окупить 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Петербургский бизнесмен отдаст деньги инвалидам
Фото: РИА Новости
Кофейня, которая никогда не окупится, открылась в Санкт-Петербурге. Заведение открыл Михаил Пак. Мужчина назвал кафе «Сад» и засадил пространство внутри цветами, кустами и деревьями. В день открытия гости делали собственные гербарии, менялись саженцами и даже болтали о ландшафтном дизайне.
Денег от «Сада» Михаил не получит совсем. Точнее бизнесмен прибыль получит, но оставлять себе не станет. Часть пойдет на зарплаты сотрудникам, обслуживание помещения и закупку продуктов. Остальное достанется людям с инвалидностью.
Пак объяснил, что каждый чизкейк, каждая чашка латте, другие продукты, которые купят в «Саду», послужит на благотворительность. Деньги с продаж владелец кофейни отдаст нуждающимся людям, у которых есть инвалидность.
Раньше Михаил Пак делал благотворительные обеды в хосписе. После этого у мужчины появилась идея открыть для благотворительности специальную площадку, которой и стало кафе-оранжерея «Сад», пишет телеграм-канал «Mash на мойке».
Восьмого октября торговые сети обратились с просьбой к правительству. Ретейлеры надеются получить льготы, чтобы была возможность раздавать продукты нуждающимся россиянам.
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Комментарии
Общество , Михаил Пак , Санкт-Петербург
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