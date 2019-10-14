Соловьев рассказал об итальянском гражданстве

Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обвиняющий его в наличии итальянского гражданства человек «впал в прелесть». Об этом он сообщил журналистам.

«Мне этого человека искренне жалко, он впал в прелесть. Это крайне опасно. Надеюсь, к нему вернется разум», — приводит слова Соловьева «Национальная служба новостей».

Он пояснил, что никогда не задумывался о смене российского гражданства.

Ранее СМИ сообщили, что Соловьев подал документы для получения гражданства Италии. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме.