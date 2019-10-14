Соловьев рассказал об итальянском гражданстве

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство 

Ura.Ru 16 минут назад
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обвиняющий его в наличии итальянского гражданства человек «впал в прелесть». Об этом он сообщил журналистам.
«Мне этого человека искренне жалко, он впал в прелесть. Это крайне опасно. Надеюсь, к нему вернется разум», — приводит слова Соловьева «Национальная служба новостей».
Он пояснил, что никогда не задумывался о смене российского гражданства.
Ранее СМИ сообщили, что Соловьев подал документы для получения гражданства Италии. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме.
Фейковыми кадрами из Италии, где присутствовал ведущий телеканала «Россия 1», делилась его коллега Ксения Собчак. В ответ журналист посоветовал ей «заняться замечательным Богомоловым», передает «Федеральное агенство новостей».
Ura.Ru: последние новости
Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство Познер отказался считать Соловьева своим коллегой Познер отказался считать Соловьева своим коллегой Госдума проводит опрос среди россиян о возвращении смертной казни после убийства школьницы Госдума проводит опрос среди россиян о возвращении смертной казни после убийства школьницы
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум59
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты75
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Россиян испугали жертвоприношения на улицах33
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды27
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье168
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение