Соловьев рассказал об итальянском гражданстве

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что обвиняющий его в наличии итальянского гражданства человек «впал в прелесть». Об этом он сообщил журналистам.
«Мне этого человека искренне жалко, он впал в прелесть. Это крайне опасно. Надеюсь, к нему вернется разум», — приводит слова Соловьева «Национальная служба новостей».
Он пояснил, что никогда не задумывался о смене российского гражданства.
Ранее СМИ сообщили, что Соловьев подал документы для получения гражданства Италии. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме.
Фейковыми кадрами из Италии, где присутствовал ведущий телеканала «Россия 1», делилась его коллега Ксения Собчак. В ответ журналист посоветовал ей «заняться замечательным Богомоловым», передает «Федеральное агенство новостей».