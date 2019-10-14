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«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
Фото: Reuters
Зрители НТВ уличили телеканал в подлоге после появления в эфире сюжета о «ярмарке, на которой геи могут легально купить младенцев». Об этом пишет «Лента.ру».
В сюжете говорится о выставке в Брюсселе, на которой геям предлагают «приобрести ребенка», взяв «матку в аренду».
«Можно и просто купить младенца у женщины, которая хочет его продать. Цены варьируются в зависимости "от качества". Покупателям предлагают подобрать себе "экземпляр". Выбрать нужные параметры: рост, здоровье, цвет глаз, волос. Все как в супермаркете. Платишь от 95 тысяч евро и "ребенок на заказ" готов», — уверяют авторы сюжета.
Внимательные зрители обратили внимание, что в сюжете показана конференция Men having babies, оказывающая помощь гей-парам на легальной основе завести биологических детей с помощью суррогатного материнства.
«НТВ, вы просто ублюдки. Какая подача материала, гениально! Если кому интересно, погуглите, кто такие Men having babies, конференция которая мелькает в кадре. Они не торгуют детьми! Они помогают геям, в том числе и в решении проблем суррогатного материнства. Что в этом плохого?», — поинтересовался один из зрителей в соцсетях.
Некоммерческая организация Men Having Babies оказывает поддержку геям и проводит семинары и конференции на тему легального суррогатного материнства.
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Комментарии127
Общество , Lenta.ru , НТВ , Брюссель
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