«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье

Зрители НТВ уличили телеканал в подлоге после появления в эфире сюжета о «ярмарке, на которой геи могут легально купить младенцев». Об этом пишет «Лента.ру»

В сюжете говорится о выставке в Брюсселе , на которой геям предлагают «приобрести ребенка», взяв «матку в аренду».

«Можно и просто купить младенца у женщины, которая хочет его продать. Цены варьируются в зависимости "от качества". Покупателям предлагают подобрать себе "экземпляр". Выбрать нужные параметры: рост, здоровье, цвет глаз, волос. Все как в супермаркете. Платишь от 95 тысяч евро и "ребенок на заказ" готов», — уверяют авторы сюжета.

Внимательные зрители обратили внимание, что в сюжете показана конференция Men having babies, оказывающая помощь гей-парам на легальной основе завести биологических детей с помощью суррогатного материнства.

«НТВ, вы просто ублюдки. Какая подача материала, гениально! Если кому интересно, погуглите, кто такие Men having babies, конференция которая мелькает в кадре. Они не торгуют детьми! Они помогают геям, в том числе и в решении проблем суррогатного материнства. Что в этом плохого?», — поинтересовался один из зрителей в соцсетях.

Некоммерческая организация Men Having Babies оказывает поддержку геям и проводит семинары и конференции на тему легального суррогатного материнства.