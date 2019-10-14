Кириенко подвел итоги конкурса президентских грантов

Сергей Кириенко, Более 22 тысяч некоммерческих организаций (НКО) приняли участие в конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества в 2019 году. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ передает «Рапси».

По словам Кириенко, количество участвующих в конкурсе НКО выросло почти в два раза: с 12 до 22 тысяч.

«Когда в прошлом году процент участия был 8% (в России 215 тысяч НКО), у экспертов была гипотеза, что это, наверное, все. В этом году мы перевалили уже за 10%», — отметил он.

По данным организаторов, на конкурс было подано 9073 проекта, до независимой экспертизы допустили 8432 проекта. По итогам конкурса между участниками будут распределены 4,35 млрд рублей. Проекты смогут стартовать 1 ноября 2019 года.