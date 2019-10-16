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Специалисты вычислили ущерб экономике страны из-за несоблюдения норм охраны труда 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
РФ потеряла больше трлн рублей из-за травм работников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экономика России по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны из-за того, что на предприятиях плохо соблюдаются нормы охраны труда. Исследование проводил ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда).
Как следует из материалов института, чаще всего потери связаны с последствиями производственных травм и плохими условиями труда, пишут «Известия».
Издержки для компаний и госфондов оказались весьма солидные: Пенсионный фонд России потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям. Работодатели были вынуждены заплатить 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки из-за потерь рабочего времени.
Как отмечают эксперты, больше процента ВВП — это солидная сумма, особенно с учетом выполнения президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира. Они отмечают, что властям стоит постараться, чтобы свести такие издержки к минимуму, однако достичь нулевого уровня будет все равно невозможно.
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Общество , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , газета "Известия"
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