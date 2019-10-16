РФ потеряла больше трлн рублей из-за травм работников

Специалисты вычислили ущерб экономике страны из-за несоблюдения норм охраны труда

Экономика России по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны из-за того, что на предприятиях плохо соблюдаются нормы охраны труда. Исследование проводил ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда ).

Как следует из материалов института, чаще всего потери связаны с последствиями производственных травм и плохими условиями труда, пишут «Известия».

Издержки для компаний и госфондов оказались весьма солидные: Пенсионный фонд России потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий людям, работавшим на вредных производствах, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям. Работодатели были вынуждены заплатить 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам плюс недополучили 586,4 млрд рублей выручки из-за потерь рабочего времени.

Как отмечают эксперты, больше процента ВВП — это солидная сумма, особенно с учетом выполнения президентской задачи по вхождению России в число крупнейших экономик мира. Они отмечают, что властям стоит постараться, чтобы свести такие издержки к минимуму, однако достичь нулевого уровня будет все равно невозможно.