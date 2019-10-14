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Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Генеральная прокуратура рассмотрит обращение председателя «Партии ветеранов России» Ильдара Резяпова по поводу высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма.
«Указанное обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ и после предварительного рассмотрения с учетом приведенных доводов передано для организации рассмотрения в профильное подразделение», — приводит Ura.ru сообщение ведомства.
5 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» экс-кандидат в президенты России заявила, что лучший способ наладить отношения между двумя странами — передать Крым Украине. На вопрос о принадлежности Крыма Собчак ответила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, и полуостров надо вернуть.
Высказывание Собчак раскритиковали многие политики и общественные деятели.
Общество , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , Республика Крым
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