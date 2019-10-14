Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру

«Указанное обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ и после предварительного рассмотрения с учетом приведенных доводов передано для организации рассмотрения в профильное подразделение», — приводит Ura.ru сообщение ведомства.

5 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» экс-кандидат в президенты России заявила, что лучший способ наладить отношения между двумя странами — передать Крым Украине. На вопрос о принадлежности Крыма Собчак ответила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, и полуостров надо вернуть.

Высказывание Собчак раскритиковали многие политики и общественные деятели.