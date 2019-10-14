В РФ могут ограничить продажу алкоголя из-за мусульман

Мусульмане выступили за любые меры по ограничению продажи алкоголя

Рушан Аббясов. Мусульмане в целом против употребления и распространения алкоголя, который запрещен для всех последователей ислама, заявил РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев РФ

"Мы приветствуем любые меры, уберегающие людей от деструктивных последствий употребления алкогольных продуктов, в том числе и закон о повышении возрастного ограничения на продажу алкоголя до 21 года", — отметил Аббясов.

По его словам, сегодня государственные власти проявляют реальную заботу о подрастающем поколении, например, чтобы у детей и молодежи не было возможности купить алкоголь.

"Считаем, что религиозные деятели солидарны в вопросе соответствующего воспитания нашей молодежи. У нее не должно быть стремления употреблять пагубный продукт. Следовательно, нам всем необходимо предпринимать нужные шаги в этом направлении", — заключил Аббясов.