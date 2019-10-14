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«Бывают настоящие сумасшедшие» 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью вдове Сергея Доренко Юлии рассказал об отношении к журналисту и прокомментировал его увольнение с телеканала в 2000 году.
Эрнст, в частности, сказал, что считал Доренко интеллектуально более развитым, чем большинство телеведущих, поэтому ему нравилось с ним разговаривать. По его словам, они обсуждали «какие-то тонкие и изощренные вещи».
Эрнст также отметил, что Доренко «эксплуатировал брутальный образ» и ловко «прикидывался сумасшедшим».
«Бывают настоящие сумасшедшие. Серега иногда прикидывался сумасшедшим, но сумасшедшим он никогда не был. Но играл он это очень убедительно», — отметил гендиректор Первого канала.
Эрнст прокомментировал распространенное мнение о том, что в 2000 году Доренко был уволен с ОРТ за программу, где обсуждалась трагедия с подводной лодкой «Курск». По его словам, увольнение произошло из-за конфликта с олигархом Борисом Березовским. Тот якобы потребовал назначить Доренко на место уволенных руководителей новостей, Эрнст согласился, но предупредил журналиста, что воспользуется первой же возможностью, чтобы уволить его.
«Я Сережу заранее предупредил. Это правда, что я сказал тогда: nothing personal (ничего личного)», — пояснил Константин Эрнст.
9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру Москвы ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Комментарии15
Общество , Другое , Сергей Доренко , Константин Эрнст , Борис Березовский , Первый канал
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