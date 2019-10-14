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Россиянка пожаловалась на залечивших ребенка с опухолью мозга до комы врачей 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
«Залечили до комы»: россиянка пожаловалась на врачей
Фото: РИА Новости
В Кургане четырехлетнего ребенка с опухолью мозга три месяца лечили не от той болезни, из-за чего он оказался в коме. Об этом в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте» написала мать ребенка Катерина Бумагина.
По словам женщины, мальчик заболел 23 июля, у него болела голова и была сонливость. В детской поликлинике педиатр сказал, что ребенок так реагирует на погоду. 4 августа мальчика забрали в больницу с подозрением на менингит, три недели он провел в инфекционном отделении.
Спустя четыре дня головная боль вернулась, скорая сочла, что это последствия менингита и снова отправила ребенка в инфекционное отделение. Через неделю с нормальными анализами ребенка выписали, однако родители добились посещения невролога, который назначил МРТ на 4 сентября. Однако 3 сентября мальчику снова стало плохо, родители добились госпитализации в красный крест. Их почти отпустили домой после противорвотного укола, однако медикам не понравилось дыхание и сердцебиение ребенка, и они решили сделать КТ.
Мальчика ввели в искусственную кому, после чего ему сделали МРТ. Исследование показало, что у него опухоль в голове. С того момента ребенок находился в искусственной коме. 7 октября ребенка перевели в обычную палату. Мать заявила, что 14 числа во время обхода медик, который должен был проверить состояние ребенка, даже не зашел в палату. Женщина отметила, что ребенка не направляют на операцию, потому что в больницы рассылают «старые выписки с плохими показаниями».
Ранее жительница Тюменской области Любовь Михайлова рассказала, что врачи выписали ее 18-летнего сына с опухолью мозга в полукоматозном состоянии. Она также считает, что врачи затянули срок госпитализации сына и из-за этого болезнь прогрессировала. Женщина записала видео, в котором также обратилась к президенту России Владимиру Путину.
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Общество , Происшествия , Владимир Путин , Курган
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