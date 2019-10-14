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Начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников 

RT на русском + ещё 5 37 минут назад
Начались отборочные этапы Московской олимпиады школьников
Фото: РИА Новости
К участию приглашаются учащиеся с 5 по 11 класс. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Состязания пройдут по 21 направлению, в том числе по математике, истории и химии. Кроме того, будут предметы, которых нет в школьной программе, к примеру, лингвистика и робототехника.
«По большинству направлений отборочные этапы проводятся дистанционно. Чтобы принять участие, достаточно выбрать предмет на сайте олимпиады и зарегистрироваться», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
17 направлений столичной олимпиады школьников входят в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования России.
Ранее НСН сообщала, что столичные школьники выиграли 18 медалей на международных олимпиадах.
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Общество , Образование
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