Организаторам «китовой тюрьмы» грозит уголовный срок за мошенничество

Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов в эфире НСН заявил о правовой коллизии, в которую Россия попала из-за «китовой тюрьмы», и новой ответственности ее организаторам.

Суда флота Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) готовят к новому этапу транспортировки белух из бухты Средняя и выпуску в Охотское море. Он стартует на следующей неделе, сообщается на официальном сайте ФГБНУ «ВНИРО».

По данным института, животных, перегруженных из вольеров в бухте Средняя в транспортировочные ванны специализированных судов, отправят в район Сахалинского залива и выпустят. Планируется, что на дорогу уйдет три-четыре дня. Весь путь белухи пройдут в сопровождении специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарных врачей. Отметим, что в Охотское море уже выпущены десять косаток и 26 белух из 87. В бухте Средняя остается еще 60 животных.

Вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов в эфире НСН заявил о правовой коллизии, которая ставит под сомнение саму возможность того, что животные обретут волю в ближайшее время. Основным покупателем млекопитающих выступает гонконгская компания Hong Kong Ruier, подразделение китайского оператора океанариумов Longrayda, которая заключила с россиянами восемь контрактов на 39 млн долларов. Исполнителями контрактов стали четыре российских ООО — «Афалина», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Белый кит». Причем 10 млн (665 млн рублей) из них уже выплачены в качестве аванса. С этой суммы были даже заплачены налоги на 200 млн рублей.

«Есть нормы международного права. Если подписан двусторонний международный экономический контракт между российской компаний и китайской корпорацией на белух и если китайская сторона уже оплатила продукцию, то, даже если она находится в нашей стране, является их собственностью. И сейчас российской компании, которая несет обязательства перед китайскими партнерами, говорят: «Нет, вы должны выпустить всех животных». Да, за выпуск животных, согласно процедуре, компания тоже получает деньги. А кто-нибудь читал Уголовный Кодекс, статью 159 о мошенничестве? Так вот, если я кому-то что-то уже продал, а потом еще раз то же самое продал еще кому-то, это деяние является мошенничеством в особо крупном размере. Оно наказывается очень серьезно», — заявил эксперт.

НСН писала, что Китай заключал договоры к российскими ООО на отлов касаток и белух, начиная с 2015 года, в России он был запрещен. Отловщики были уверены, что получат разрешения. Соответствующие квоты были выданы в 2018 году. Чиновники Росрыболовства стараются не афишировать тот факт, что российские компании действовали с ведома властей. Это связано с оплатой неустойки по контрактам с Китаем, которые должны были быть исполнены еще в январе 2019 года, а также содержанием животных до настоящего времени.

«Южно-Сахалинский суд постановил, что на сегодняшний день владельцами животных являются эти хозяйствующие субъекты. Они оплачивают их содержание в бухте Средняя. Оно обходится в полтора миллиона рублей в день. Вопрос — кто будет все это компенсировать?», — заметил в беседе с НСН Виктор Усов.

Если суд установит, что вина лежит на чиновниках, которые с нарушением законодательства выдали квоты на отлов белух и касаток, то компенсировать расходы четырех ООО придется государству. Уже сейчас только материальный ущерб от скандала с «китовой тюрьмой» значительно превысил пять миллиардов рублей. Конечная цена скандала для России может оказаться астрономической.

Пока суд не нашел оснований обвинить в незаконном отлове животные коммерческие компании. Однако теперь в деле появился оттенок уголовщины — 159 статья УК.

По словам вице-президент Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усова, чиновники всех мастей, ссылаясь на поручение президента России решить проблему «китовой тюрьмы», стараются сделать ответственными коммерсантов.

«Китайские компании подписали контракт с российскими. Он был на государственном уровне одобрен. Китай построил под него океанариумы, российские компании готовы поставить животных, а теперь кто-то не дает право на их вывоз! Кто будет отвечать перед Китаем? Тот, кто подписывает документы на выпуск белух или тот, кто устно по телефону дает распоряжение совершить фактически уголовное преступление? Россия попала в юридический коллапс! А это судьбы огромного числа людей!» — напомнил эксперт.