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Протоирей Чаплин осудил Шнурова за мат 

Рамблер 7 минут назад
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова
Фото: РИА Новости
Песни Сергея Шнурова известны, в частности, тем, что их автор любит ввернуть в текст соленое словцо. При этом певец неоднократно заявлял, что никакой нецензурной в его творчестве нет — просто он использует русский язык в полном его объеме.
Радиостанция «Говорит Москва» рассказала о том, что протоирей Всеволод Чаплин выступил с критикой логики Шнурова и обвинил его в нарушении закона.
«Если руководствоваться подобной логикой, можно сказать, что Шнур — не человек, у него нет никаких гражданских прав и с ним можно сделать все, что угодно. Мы этой логикой не руководствуемся и считаем, что понятие «нецензурная брань существует. Закон фиксирует слова, которые нельзя употреблять в публичном пространстве», — заявил протоирей.
Чаплин обратился к властям с призывом наказать «Ленинград» и Шнурова за матерщину.
«Позор нашим властям, которые не пресекают употребление нецензурной брани Шнуровым со сцены», — возмутился священник.
Публичное противостояние Шнурова и Чаплина длится уже давно, ране писал "Рамблер". Священнослужитель не раз грозил музыканту загробными муками, а также оба обменивались в соцсетях и эфире ядовитыми стихами.
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Комментарии9
Общество , Всеволод Чаплин , Сергей Шнуров , Радиостанция "Говорит Москва"
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