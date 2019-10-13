«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова

Протоирей Чаплин осудил Шнурова за мат

Песни Сергея Шнурова известны, в частности, тем, что их автор любит ввернуть в текст соленое словцо. При этом певец неоднократно заявлял, что никакой нецензурной в его творчестве нет — просто он использует русский язык в полном его объеме.

Радиостанция «Говорит Москва» рассказала о том, что протоирей Всеволод Чаплин выступил с критикой логики Шнурова и обвинил его в нарушении закона.

«Если руководствоваться подобной логикой, можно сказать, что Шнур — не человек, у него нет никаких гражданских прав и с ним можно сделать все, что угодно. Мы этой логикой не руководствуемся и считаем, что понятие «нецензурная брань существует. Закон фиксирует слова, которые нельзя употреблять в публичном пространстве», — заявил протоирей.

Чаплин обратился к властям с призывом наказать «Ленинград» и Шнурова за матерщину.

«Позор нашим властям, которые не пресекают употребление нецензурной брани Шнуровым со сцены», — возмутился священник.

Публичное противостояние Шнурова и Чаплина длится уже давно, ране писал "Рамблер". Священнослужитель не раз грозил музыканту загробными муками, а также оба обменивались в соцсетях и эфире ядовитыми стихами.