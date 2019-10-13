Российский эмигрант, называющий себя «клириком» и «отцом Сергием», опубликовал петицию на сайте Change.org, обращённую к властям Италии. Он требует запретить въезд в ЕС и не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьёву, владеющему недвижимостью в этой стране.
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
«Мы просим итальянский народ побеспокоиться о том, что этот человек пытается обосноваться в демократической стране, хотя он ведет пропаганду по телевидению против демократических ценностей, против ценностей Европейского Союза! Мы просим вас помочь нам лишить этого пропагандиста возможности въехать в вашу страну и посеять семена разрушения», — пишет «клирик».
Отметим, что Соловьев никогда не утверждал, что собирается получать гражданство Италии.
Кроме того, автор петиции просит запретить телеведущему въезд в страны Европы и в США. Он считает, что для реакции итальянского правительства нужно собрать около 100 тысяч подписей.
Петицию подписали около 10 тысяч человек.
«Клирик» также создал петицию на русском языке, обращенную к Роскомнадзору и Следственному комитету. Он требует запретить телеведущему вести политические ток-шоу, поскольку Соловьёв озвучивает ангажированную информацию и сеет «дух розни и вражды».
Как сообщают «Открытые медиа», автор петиции именует себя «отцом Сергием» и ведет активную политическую деятельность, направленную против властей России.
Свою фамилию и церковный чин он не разглашает. Ранее «клирик» эмигрировал из России, однако летом 2019 года приезжал в Москву, участвовал в протестных акциях и помогал кандидатам-оппозиционерам собирать подписи.
«Клирик» Сергий также ведёт пропагандистский канал на Youtube, наполненный материалами, критикующими российские власти, зачастую в оскорбительном тоне.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Соловьев признал, что у него есть недвижимость в Италии. Он указал, что вид на жительство не является гражданством страны и разрешением на работу. Соловьев также заявил, что дом в Италии купил на собственные деньги.