В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США

Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.

«Мы просим итальянский народ побеспокоиться о том, что этот человек пытается обосноваться в демократической стране, хотя он ведет пропаганду по телевидению против демократических ценностей, против ценностей Европейского Союза! Мы просим вас помочь нам лишить этого пропагандиста возможности въехать в вашу страну и посеять семена разрушения», — пишет «клирик».

Отметим, что Соловьев никогда не утверждал, что собирается получать гражданство Италии.

Кроме того, автор петиции просит запретить телеведущему въезд в страны Европы и в США. Он считает, что для реакции итальянского правительства нужно собрать около 100 тысяч подписей.

Петицию подписали около 10 тысяч человек.

«Клирик» также создал петицию на русском языке, обращенную к Роскомнадзору Следственному комитету . Он требует запретить телеведущему вести политические ток-шоу, поскольку Соловьёв озвучивает ангажированную информацию и сеет «дух розни и вражды».

Как сообщают «Открытые медиа» , автор петиции именует себя «отцом Сергием» и ведет активную политическую деятельность, направленную против властей России.

Свою фамилию и церковный чин он не разглашает. Ранее «клирик» эмигрировал из России, однако летом 2019 года приезжал в Москву, участвовал в протестных акциях и помогал кандидатам-оппозиционерам собирать подписи.

«Клирик» Сергий также ведёт пропагандистский канал на Youtube, наполненный материалами, критикующими российские власти, зачастую в оскорбительном тоне.