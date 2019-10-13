Блогерша призвала сбивать животных на дорогах

В рунете разгорелся спор автомобилистов из-за ситуации, когда на дорогу неожиданно выбегают животные. Одни пользователи призывали не уходить от столкновения и давить зверей, чтобы не стать причиной аварии и человеческих жертв. Другие считали, что сбивать животных нельзя и необходимо искать другой выход.

Дискуссия началась с поста блогера Леры Любарской, едва не попавшей в аварию из-за собаки, выскочившей под колеса. Сейчас ее запись недоступна, однако в Сети сохранились скриншоты

«Выбегает резко тупая псина на трассу. Мой молодой человек среагировал неправильно. Резко затормозил, конечно, в самый последний момент. Псина убежала. Слава богу, что позади нас не было машин, иначе аварии не избежать… Запомните, все водители: если любая живность выбегает на дорогу, а вы едете по трассе (да еще в потоке!) — давите. Ни одна жизнь бродячего пса/кота или еще кого-то не стоит человеческой жизни, а то и нескольких». — написала блогер.

Кроме того, девушка вспомнила случай с матерью, которая въехала в дерево из-за выскочившей на дорогу кошки.

После этого в соцсетях начался бурный диспут.

Одни заявили, что блогер дает людям карт-бланш сбивать животных и не пытаться уйти от столкновения. Другие согласились с тем, что на трассе мелких животных проще задавить, чем справиться с опасной ситуацией.

Нашлись и те, кто стал угрожать автору, присылать угрозы и пожелания смерти близким. Тогда девушка извинилась и удалила свой пост, пояснив, что находилась в эмоциональном состоянии после едва не случившегося ДТП. По ее словам, она не призывала истреблять животных, а рассматривала ситуацию, когда приходится выбирать между жизнью человека и животного.

В итоге пользователи пришли к мнению, что ездить надо аккуратно и внимательно.

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