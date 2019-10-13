Губернаторы высказались в поддержку конкурса «Лидеры России»

Главы разных российских регионов высказались в поддержку конкурса «Лидеры России», запуск третьего сезона которого в начале октября поддержал президент Владимир Путин

Глава Тывы Шолбан Кара-оол в своем Facebook обратился к «смелым и дерзким», тем, кто желает подняться по карьерной лестнице в госструктурах и крупных корпорациях, и управленцам в самых разных сферах — от производства до культуры и бизнеса.

«До 27 октября идет регистрация на конкурс «Лидеры России». Это главный кадровый конкурс страны, который инициировал президент В. В. Путин. Это очень серьезная возможность сделать карьеру, поймать свою удачу, найти супернаставника. В этом году появились новые направления: «здравоохранение», «наука» и «информационные технологии». Между прочим, есть ребята из Тувы, которые успешно участвовали в «Лидерах России». Смело ступайте по стопам тех, кто уже достойно представлял республику на высоком федеральном уровне. Не довольствуйтесь тем, что сделали. Всегда есть возможность сотворить нечто большее!» — написал Шолбан Кара-оол.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что для того чтобы стать лидером, нужно иметь мотивацию и силу воли. «Испытать свои возможности, наработать необходимые навыки, приобрести опыт можно в рамках конкурса управленцев „Лидеры России 2020“, — говорится в сообщении. Глава республики напомнил, что президент Путин является идейным вдохновителем этого конкурса.

»Проект — не просто соревнование в лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это сильная мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев. Не упустите свой шанс — участвуйте и побеждайте. Уверен, хорошим подспорьем для вас станет грант на обучение в размере 1 млн рублей. Онлайн-регистрация на сайте лидерыроссии.рф продлится до 27-го октября», — написал губернатор.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в Instagram, что успешный опыт участия в проекте «Лидеры России» имеют и жители КБР. «Всего с начала проекта за два года было зарегистрировано 426 тыс. заявок на участие. Высокие позиции получили 150 участников, двое из них стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров. Нынешний сезон имеет свои новшества — это специализации по направлениям „Здравоохранение“, „Наука“, „Финансы и технологии“. Возможность принять участие в третьем сезоне конкурса есть у каждого, кто хочет проявить себя и свой потенциал, получить гранты на повышение квалификации, обменяться опытом и лучшими практиками в работе! Подробности на лидерыроссии.рф. Удачи!» — пожелал губернатор.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что с каждым годом проект «Лидеры России» набирает все новые обороты, совершенствуются образовательные программы, система оценок, расширяется пул экспертов-наставников.

«В этом сезоне конкурса «Лидеры России» к основному состязанию добавляются профессиональные специализации. Каждый житель нашей страны, нашей Карачаево-Черкесии сможет принять участие в конкурсе! Прием заявок открыт до 27 октября 2019 года. Участники конкурса «Лидеры России» смогут получить наставника из числа известных руководителей бизнеса и госуправления; шанс попасть в программу развития кадрового управленческого резерва; получить грант на обучение. Кроме того, за время Конкурса вы получите новые знания и сможете установить важные партнерские связи. Рискнуть и победить сможет абсолютно каждый, кто верит в себя, свои силы, в настоящее и будущее нашей страны и готов трудиться!» — отметил губернатор.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркнул, что лидерами не рождаются — лидерами становятся. «Для этого нужны мотивация, воля и определенная подготовка. Получить эту подготовку, наработать нужные навыки и знакомства можно в рамках конкурса управленцев „Лидеры России 2020“, — написал он.

»Конкурс — не просто соревнование в профессиональных и лидерских качествах, но и социальный лифт, дающий возможность стать частью большой профессиональной команды. Это мощнейшая мотивация для саморазвития и отличная платформа для региональных управленцев», — подчеркнул он.

Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что конкурс «Лидеры России» дает возможность заявить о себе, реализовать свой лидерский потенциал и работать на благо нашей великой страны.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», и я считаю, что участие в конкурсе — отличная платформа для самореализации! Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи», — написал он.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что в прошлом году пензенец Сергей Васянин стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». «Он получил возможность пройти обучение в лучших вузах страны, чтобы расширить список своих компетенций. Участвовать в третьем сезоне проекта „Лидеры России“ могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Я приглашаю принять жителей Пензенской области в конкурсе активное участие. Кто знает, может быть именно Вы — будущий „Лидер России“?» — пишет глава региона.

«Кадровая проблема — одна из самых сложных, в сфере управления она особенно остра, потому что далеко не каждый может в силу личностных характеристик стать лидером, возглавить команду, нести ответственность за принимаемые решения, в том числе в условиях стресса, в самых сложных сферах. Конкурс «Лидеры России» эту задачу помогает решить», — приводятся слова главы региона на сайте правительства Пензенской области.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов призвал молодежь активно участвовать в конкурсе «Лидеры России».

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020.

Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019–2020 годах.