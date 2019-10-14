Украинцы из разных стран призвали признать Крым российским

Представители украинской диаспоры из разных стран, прибывшие в Крым с ознакомительным визитом и для участия в круглом столе «Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом», призвали признать законным воссоединение Крыма и Севастополя Россией и снять нарушающие основные права человека ограничения с жителей этих регионов.

«Являясь частью украинского народа, призываем международное сообщество признать воссоединение республики Крым с Российской Федерацией соответствующим нормам международного права, осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении республики Крым и города Севастополь, а также снять введенные против них и их населения, в том числе украинцев, политические и экономические санкции, нарушающие основополагающие права человека — в том числе право на развитие, право на свободу перемещения», — говорится в итоговой резолюции круглого стола, сообщает РИА «Новости».

Участники круглого стола также подчеркнули, что на полуострове оказывают системную поддержку украинскому языку и национальной украинской культуре, а также настаивают на объективной оценке ситуации в Крыму. Они посоветовали властям Крыма обратиться к правительству России с просьбой о создании международного союза общественных организаций «Россия-Украина».

В составе делегации на полуостров прибыли состав жители Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, Эстонии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее представители украинской диаспоры заявили, что Крым в мире все чаще воспринимают как часть России.