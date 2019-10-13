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«Это отдельный микромир» 

Lenta.ru 8 часов назад
Как живет самый богатый город России
Фото: ТАСС
Москву потеснили — в рейтинге самых богатых городов России столицу обогнали два небольших пригорода Санкт-Петербурга. Кудрово — новая столица самых обеспеченных жителей России. Правда, «богатый» статус пока не помог городку избавиться от дефицита детских садов и школ, а скорой помощи, как и полиции, там и вовсе нет. Зато граждане проявляют таланты кооперации. Народное вече с золотым отливом — в материале «Ленты.ру».
Первое место в рейтинге городов с самыми обеспеченными россиянами Кудрово присвоила компания Domofond. Аналитики учитывали ответы жителей из 200 городов страны. Респонденты отвечали на вопросы о том, достаточно ли им получаемого дохода на комфортную жизнь, устраивает ли их уровень цен в магазинах рядом с домом и насколько справедливыми они считают свои расходы на ЖКХ и другие регулярные траты.
Средний по стране показатель обеспеченности населения составил 3,9 балла (это, к слову, на 0,4 пункта ниже, чем годом ранее). Получившие бронзу рейтинга москвичи оценили свое благосостояние в 5,2 балла, а петербуржцы с 4,9 балла и вовсе оказались на девятой строчке рейтинга. А вот золото и серебро досталось двум пригородам Северной столицы — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла).

Смычка города и деревни

Кудрово активно застраивается с 2006 года и сейчас представляет собой фактически пригородный район бюджетных высотных жилых комплексов. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города, по имеющимся в распоряжении «Ленты.ру» данным «Авито Недвижимость», составляет 90,9 тысячи рублей. В среднем по Петербургу первичный метр стоит 109,7 тысячи.
Кудрово иногда называют микрорайоном-миллионником, имея в виду чрезвычайно плотную заселенность. В действительности, конечно, о миллионах речи не идет: по официальным данным, население района незначительно превышает 31,5 тысячи жителей. Неофициальные оценки дают гораздо большую цифру. Еще в 2017-м местный портал Vsekudrovo попытался оценить этот параметр, прибегнув к анализу городского рынка новостроек. На тот момент в эксплуатацию было введено около 51 тысячи квартир — это дало авторам публикации основание утверждать, что население Кудрова уже достигло как минимум 100 тысяч жителей. Совсем беспочвенным такое утверждение не назовешь: действительно, большинство россиян по-прежнему проживают кучно — на одного человека приходится меньше одной комнаты. Так что нехитрая арифметика не исключает цифры в 100 тысяч жителей и даже больше — во всяком случае, в ближайшей перспективе. Тезис подтверждается и количеством людей в районных группах в соцсетях: сообщество «Кудрово здесь» насчитывает более 100 тысяч подписчиков, «Я люблю Кудрово» — около 80 тысяч человек.
К 2040 году, по прогнозу областных властей, в Кудрове будут проживать 202 тысячи человек. Все они, судя по характеру застройки, будут жить в жилых комплексах стандарт— и комфорткласса.
«Дорогих квартир в Кудрове нет, их там просто изначально не строили. Нет и многокомнатных квартир — разве что единичные случаи, и то, как правило, они появляются в результате перепланировки, — рассказывает руководитель проекта LifeDeluxe Сергей Бобашев. — Стоимость студий начинается от 2 миллионов в той части, что ближе к парку Оккервиль, рядом с «Мега Дыбенко» цены уже от 3 миллионов. «Двушки» и «трешки» — маленькие, дешевые: верхняя ценовая планка в районе 10 миллионов рублей. Дороже — это исключение, хотя можно найти и за 15 миллионов, но я не очень понимаю, кому такое чудо чудное надо. Человек с 15 миллионами рублей, поехавший в Кудрово, вызывает вопросы».
Своей статистикой с «Лентой.ру» поделились в агентстве недвижимости «Невский простор» — и там похожие цифры. Средняя стоимость студии в новостройках Кудрова (всего на первичном рынке продается 19 ЖК) — 2,65 миллиона рублей, минимальная — 2,1 миллиона. Средняя площадь такого предложения — 26,8 квадратного метра.
Стоимость полноценных «однушек» варьируется от 2,9 до 5 миллионов рублей, «двушек» — от 3,3 до 7,2 миллиона. Средняя стоимость трехкомнатной квартиры — 8,2 миллиона рублей. На вторичном рынке и цены, и площади похожи — город застраивается достаточно давно, и многие квартиры в новых домах, включая студии, продаются уже как вторичные.

Богатые тоже плачут

Огромные объемы небольших недорогих квартир в приличных, в общем-то, ЖК — рабочий способ решения жилищного вопроса, заставляющий вспомнить о советской типовой застройке. Но у этой медали есть и обратная сторона: облик города — классическая иллюстрация ставшего в последние годы популярным определения «человейник». Типичная фотография Кудрова — ряды разноцветных высотных корпусов занимают собой весь кадр, уходя за горизонт. Средняя высотность новостроек в городе — 21 этаж, это третий по стране показатель.
Главная же проблема — инфраструктура. Кудрово часто ошибочно называют районом Петербурга (на самом деле это город Всеволожского района Ленобласти), и сделать такую ошибку легко. Территория города примыкает к Невскому району Петербурга, она находится внутри Кольцевой автодороги, ближайшая станция метро — «Улица Дыбенко» — расположена примерно в двух километрах от жилой застройки, что для области, в общем-то, рекордно близко.
Но до 2016 года, уже активно застраиваясь и заселяясь, Кудрово оставалось в статусе деревни, с деревенскими же нормативами инфраструктуры: 10-12 лет тому назад, когда большая стройка только начиналась, население деревни Кудрово составляло около сотни человек. В итоге в этом стремительно появившемся на карте области крупном современном городе фиксируется дефицит поликлиник, школ и детских садов.
С последними, впрочем, ситуация выправляется — острый дефицит был компенсирован уже к 2016 году: застройщики ждали присвоения Кудрову городского статуса и планировали в своих ЖК инфраструктуру уже по городским нормативам. В результате свои детские сады были запроектированы в ЖК «Новый Оккервиль», «Вернисаж», «Лондон», «Австрийский квартал» и других — сейчас в городе, по статистике риелторской компании «М16-Недвижимость», насчитывается около трех десятков ДОУ. Но в основном это частные платные заведения, возникшие рыночным образом — как ответ на острую потребность горожан.
В 2016-м в Кудрове начали активно строить школы — в том числе и государственные. Есть отделение Всеволожской клинической межрайонной больницы (клиника государственная, но обслуживает не все адреса в Кудрове), есть несколько частных клиник. И все же власти Ленобласти признают дефицит инфраструктуры в городе — в марте 2019-го было принято официальное решение о пересмотре генплана города, который был принят еще в 2013-м, по «деревенским» нормативам, и рассчитывал на вдвое меньшее количество населения.
Если школ, детских садов и больниц просто не хватает, то подстанций скорой помощи в городе нет вообще — вызывать приходится из Всеволожска. Скорая помощь может ехать на вызов полтора-два часа — это сразу ставит под вопрос привлекательность города как минимум для пожилых людей и молодых родителей. «За восемь месяцев жизни в Кудрове я увидела скорую помощь два раза, — рассказывает петербургская фотохудожница Анна Гофман, в 2019 году в качестве творческого эксперимента временно переехавшая в Кудрово. — У местных жителей есть поговорка: в Кудрове жить нормально, но только без детей и без машины. Люди, которые работают, учатся, лечатся в Петербурге, встают очень рано. Нормальная ситуация, когда в 5:30 утра я слышу стук каблучков — кто-то из соседей выезжает на работу. Те, кто не ездит на машине, идут 40 минут до метро в любую погоду». Впрочем, как говорит Гофман, подобные районы — не петербургская, и даже не российская диковинка: «Такое есть и в Париже, и в Брюсселе. Жопа — не только в Кудрове и не только в России».
Покупательская аудитория Кудрова напоминает столичную Новую Москву: как рассказывает Анна Гофман, квартиры в городе покупает молодежь, молодые семьи, много приезжих — все это активные люди, для которых покупка собственной квартиры здесь становится важной жизненной вехой. И эта энергия им пригождается: поскольку инфраструктуры в районе мало, приходится пользоваться петербуржской. То же самое относится и к рабочим местам. А дорога в город и обратно, особенно в часы пик, для жителей Кудрова превращается в настоящее испытание.
«Я поселилась в Кудрове ради экономии: семья моей подруги купила в пригородах и спальных районах Петербурга несколько квартир под сдачу в аренду, и одна из них долго пустовала, — рассказывает петербурженка Наталья Скокова. — У меня были перебои с работой, и в результате подруга пустила меня пожить в этой квартире за оплату коммунальных услуг. Прожила так несколько месяцев, сейчас у меня дела получше: я снова снимаю квартиру в Приморском районе. В Кудрово по своей воле не вернусь: до ближайшего метро минут 40, выезды из города встают намертво. Не представляю себе, как отсюда люди к 9 утра ездят на работу — по-моему, пробки в районе рассасываются часам к 10:30-11, не раньше». Но, как ни странно, таких жителей в городе меньшинство — по словам Анны Гофман, которая в рамках исследовательского проекта провела несколько десятков интервью с кудровчанами, для них характерен серьезный местечковый патриотизм.
«Кудрово — это отдельный микромир, это место, где люди очень социально ответственны. В городе нет отделений полиции (район патрулируют сотрудники Росгвардии — прим. «Ленты.ру») — местные жители организовали свою дружину. В Кудрове есть интересный местный феномен: люди самоорганизуются через сообщества в соцсетях. Я называю это "новгородское вече": люди приходят домой и не включают телевизор, а открывают группу района. Там можно обсудить соседа, который намусорил или не убрал за собакой, можно позвать кого-то попить пивка вечером. Вся жизнь происходит там», — рассказывает Анна Гофман.
Еще одна типичная фишка кудровских сообществ в соцсетях — фото утренних пробок, которые начинаются прямо во дворах, или вечерних — длиной в три километра.
В лучших традициях русских сказок, на помощь жителям района иногда приходит чудо: в конце июля 2019-го стало известно о расширении одного из въездов в город до двух полос — этого давно ждали местные жители. Полосу организовали за два дня, правда, довольно быстро выяснилось, что благодарить жителям Кудрова некого: администрации области и района не имеют к работам никакого отношения. По сведениям местных СМИ, от причастности к дорожным работам последовательно открестились чиновники различных уровней, а один из них в беседе с изданием не исключил чудесной природы случившегося.
Неплохо характеризует местную транспортную ситуацию и другой случай: один из местных муниципальных депутатов организовал платный выезд с территории района — за 200 рублей желающие могут проехать на КАД по территории автосалона «Автополе». Обратный путь обойдется вдвое дешевле.
Местные жители рассчитывают на открытие собственной станции метро — оно запланировано в пятилетней перспективе. Впрочем, в этом, как выяснилось, не уверены разработчики нового генплана столицы. В апреле 2019-го был проведен градостроительный совет, в ходе которого стало понятно, что власти сомневаются и в скором строительстве городского метро. Зато, по информации петербургских СМИ, горожанам активно пытаются продать идею пользования железной дорогой в качестве альтернативы подземке.
Мало того, власти области заявили о возможности строительства канатной дороги, по которой кудровчане могли бы добираться до станции метро «Улица Дыбенко». Ясность в этом вопросе должна наступить еще до конца осени.
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Общество , Статьи , Сергей Бобашев , Росгвардия , Lenta.ru , Москва , Санкт-Петербург
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