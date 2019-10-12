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Генпрокуратура не хочет брать к себе на службу больных ВИЧ и гепатитом 

BFM.RU 1 час назад
Генпрокуратура не хочет брать на службу больных ВИЧ
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура РФ предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней. Ведомство подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в ведомства. Копия документа есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердил источник в Минздраве РФ.
Ведомство предлагает правительству расширить список, запретив службу в прокуратуре людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха, хроническими заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, «значительно затрудняющем движение», отсутствием одного из органов, «приведшем к стойкому нарушению функционирования одной или нескольких систем организма», а также с аналогичными последствиями, наступившими в результате травмы.
Сейчас в соответствующем перечне заболеваний есть психические расстройства, в том числе в результате употребления психоактивных веществ, шизофрения, умственная отсталость, расстройства настроения, эпилепсия и активные формы туберкулеза.
Действующие медицинские ограничения на службу в прокуратуре практически не работают, сказал РБК глава юридического департамента фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров, в прошлом начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Чувашии.
«Среди сотрудников масса людей, которые, если бы им провели серьезные обследования, работать бы не смогли», — утверждает Федяров.
Он, однако, допускает, что к вновь введенным ограничениям, в том числе для ВИЧ-инфицированных, отношение будет другое:
«Зная, как устроены в прокуратуре механизмы проверок, вполне можно представить, что по распоряжению кого-то из первых лиц все сотрудники завтра пойдут и сдадут анализ на ВИЧ».
Ограничение для ВИЧ-инфицированных бывший прокурорский работник назвал абсолютной архаикой.
«Цивилизованный мир давно от этого ушел», — пояснил он.
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Комментарии
Общество , Алексей Федяров , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , РБК
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