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Актёр Роберт Форстер умер в США 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Умер актёр Роберт Форстер
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. В последние годы номинант на премию «Оскар» боролся с раком мозга.
Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента артиста.
Форстер снялся почти в 40 фильмах. Дебютировал в кино в 1967 году в картине «Блики в золотом глазу», в которой играл со звёздными Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо. Самой удачной для актёра стала роль милосердного поручителя Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Она в 1998 году принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
В последние годы Форстер снимался в известных фильмах «Алькатрас», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона».
Ранее News.ru сообщал, что в США в возрасте 80 лет умер американский актёр Сид Хэйг. На счету Хэйга, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, более 130 фильмов и сериалов. Среди них — «Джеки Браун» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино.
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Общество , Другое , Квентин Тарантино , Элизабет Тейлор , Роберт Форстер , Лос-Анджелес , США
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