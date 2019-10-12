Умер актёр Роберт Форстер

Актёр Роберт Форстер умер в США

Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. В последние годы номинант на премию «Оскар» боролся с раком мозга.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента артиста.

Форстер снялся почти в 40 фильмах. Дебютировал в кино в 1967 году в картине «Блики в золотом глазу», в которой играл со звёздными Элизабет Тейлор и Марлоном Брандо. Самой удачной для актёра стала роль милосердного поручителя Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун». Она в 1998 году принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В последние годы Форстер снимался в известных фильмах «Алькатрас», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона».

Ранее News.ru сообщал, что в США в возрасте 80 лет умер американский актёр Сид Хэйг. На счету Хэйга, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, более 130 фильмов и сериалов. Среди них — «Джеки Браун» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино.