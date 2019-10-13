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Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти «газелью» 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки везли «газелью»
Фото: РИА Новости
Жители Саратова принесли так много цветов к месту прощания с убитой девятилетней девочкой, что их пришлось везти на могилу "газелью". Видео сбора венков опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как несколько мужчин принимают у людей цветы, венки и мягкие игрушки и складывают их грузовой автомобиль.
Прощание с убитой девочкой прошло в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили всех желающих проститься с погибшей школьницей. Церемония длилась около двух часов.

Убийство ребенка

В среду утром в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. В тот же день полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера" 35-летний местный житель. Мужчина признал вину. Из его показаний следует, что он самовольно поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет о встрече с ним. СМИ писали, что после задержания полицейским пришлось переодеть мужчину, чтобы провести его через толпу, требовавшую самосуда.
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Общество , Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Саратов
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