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Работающие родители могут лишиться права на детское пособие 

Eva.ru + ещё 1 3 часа назад
Родителей в РФ могут оставить без детского пособия
Фото: ТАСС
Минтруд России выступил с инициативой, которая может изменить порядок получения ежемесячных пособий на детей в возрасте до полутора лет в том случае, если мать ребенка работает даже на условиях неполного дня. Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены ведомством.
Как сообщили в Минтруде, эта инициатива направлена против тех, кто злоупотребляет правом на государственное пособие. Так, незначительное сокращение рабочего времени (даже на час в день) фактически не позволяет осуществлять полноценный уход за ребенком, передает мнение ведомства РБК. При этом по ныне действующему законодательству застрахованное лицо имеет право как на получение заработной платы практически в полном объеме, так и на получение пособия. Поэтому в министерстве считают, что пособие должен получать тот, кто фактически ухаживает за ребенком, чтобы не превращать его из меры государственной поддержки в источник дополнительного дохода.
Предлагаемые дополнения в закон звучат так: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается». Это не значит, что семья вообще лишается права на пособие, но получать его должен тот, кто фактически ухаживает за ребенком. Законопроект опубликован на сайте проектов правовых актов и уже прошел процедуру общественного обсуждения.
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Общество , Политика , Минтруд
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