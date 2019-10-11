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Раскрыта оптимальная частота умывания 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыта оптимальная частота умывания
Фото: ТАСС
Оптимальная частота умывания — два раза в день. Об этом косметический хирург и дерматолог из британской клиники Banwell Пол Банвелл (Paul Banwell) сообщил изданию Mirror.
По словам специалиста, чтобы предотвратить возникновение прыщей и черных точек, следует ежедневно удалять с лица макияж, кожный жир, пот и загрязнения, получаемые из окружающей среды. Однако слишком частое умывание вызывает риск лишения кожи и необходимого ей «защитного барьера» в виде природного жира.
«В современном мире, где царят суета и дефицит времени, многие дерматологи рекомендуют очищать кожу только перед сном. На самом же деле это нужно делать дважды в день», — рекомендует Банвелл.
Он также отмечает, что сам процесс умывания с применением очищающего средства действует как лимфодренаж, который способствует поддержанию здоровья и свежести кожи.
Помимо этого, эксперт советует избегать стягивающих кожу средств на спиртовой основе, поскольку они сушат лицо и вымывают натуральные липиды. Таким же эффектом обладают и салфетки для лица.
В апреле сотрудники нескольких американских салонов красоты назвали оптимальную частоту мытья головы. Так, по мнению основателя одноименного нью-йоркского салона Джулиана Фарела, мыть голову с шампунем и кондиционером стоит не чаще 2-3 раз в неделю, а ежедневное мытье наносит серьезный вред волосам.
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