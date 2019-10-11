Веган обратилась в полицию из-за куриных наггетсов

Девушка-веган написала заявление в полицию из-за съеденной курицы

Анонимная пользовательница Сети рассказала интернет-сообществу о заявлении, которое написала в полицию на своих друзей. Она пояснила, что является веганом, однако знакомые обманом заставили её съесть куриные наггетсы.

По словам девушки, инцидент произошёл во время вечеринки. Она употребила большое количество спиртного, после чего приятели разыграли её, заявив, что наггетсы сделаны не из натурального мяса.

Девушка отметила, что вкус блюда ей понравился, однако объяснила этот алкогольным опьянением, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее News.ru писал, что некоторые родители, придерживающиеся веганства, ограничивают в определённых продуктах своих детей. Как рассказали эксперты, сказаться это может не только на физическом, но и на психологическом здоровье растущего организма.