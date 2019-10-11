Льготников отправят в санатории

ФСС закупит путевки в санатории для льготников на 5,5 миллиарда рублей

Он отметил, что меняется порядок финансирования санаторно-курортного лечения. Обычно ФСС получал из Пенсионного фонда сведения об отказавшихся от денег на начало октября, что, по его словам, затрудняло торги.