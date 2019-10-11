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ФСС закупит путевки в санатории для льготников на 5,5 миллиарда рублей 

РИА Новости 7 часов назад
Льготников отправят в санатории
Фото: РИА Новости
Фонд социального страхования РФ закупит путевки в санатории для льготных категорий граждан на сумму в 5,5 миллиарда рублей в 2020 году, сообщил председатель фонда Андрей Кигим.
Он отметил, что меняется порядок финансирования санаторно-курортного лечения. Обычно ФСС получал из Пенсионного фонда сведения об отказавшихся от денег на начало октября, что, по его словам, затрудняло торги.
"В этот раз рассчитываем, что 5,5 миллиардов, которые нам дадут предварительно, уже показано в нашем бюджете. Посмотрим, позволит ли это нам в зимний период, начиная с 1 января, осуществить закупки необходимых путёвок", — сказал Кигим на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Общество , Андрей Кигим , Фонд социального страхования РФ , Совет Федерации
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