Врач дал простой совет желающим похудеть

«Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии», — сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, среднестатистический офисный работник расходует в день около полутора тысяч калорий. Если человек среднего возраста будет потреблять меньше полутора тысяч калорий — он будет худеть, больше полутора тысяч — будет набирать, считает Жемчугов.

Для желающих снизит вес он посоветовал обратиться к врачу и провести необходимые исследования, после чего определить норму потребления углеводов.

«Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные — этого достаточно», — заявил Жемчугов.