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Врач дал простой совет желающим похудеть 

Рамблер + ещё 7 47 минут назад
Врач дал простой совет желающим похудеть
Фото: depositphotos.com
Врач-иммунолог посоветовал желающим похудеть «диету Майи Плисецкой».
«Я всем бы советовал диету Майи Плисецкой, она говорила "не жрать". Лишний вес всегда связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии», — сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, среднестатистический офисный работник расходует в день около полутора тысяч калорий. Если человек среднего возраста будет потреблять меньше полутора тысяч калорий — он будет худеть, больше полутора тысяч — будет набирать, считает Жемчугов.
Для желающих снизит вес он посоветовал обратиться к врачу и провести необходимые исследования, после чего определить норму потребления углеводов.
«Надо сходить к врачу и провериться на углеводный обмен, на гормоны. Надо проверить глюкозу крови, гликированный гемоглобин, гормоны: половые, щитовидные — этого достаточно», — заявил Жемчугов.
Ранее в пятницу Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым более половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса. За последние шесть лет этот показатель вырос в 2,3 раза.
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Комментарии1
Общество , Майя Плисецкая , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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