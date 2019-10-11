Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал об отношении Путина к Леонову 

News.ru + ещё 39 1 час назад
Песков рассказал об отношении Путина к Леонову
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова и направит в ближайшее время телеграмму его родным и близким. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, — цитирует Пескова «Интерфакс».
По его словам, глава российского государства относился к Алексею Леонову с глубоким уважением, восхищался его мужеством и «тем, каким он был человеком, с большой буквы».
В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким, — резюмировал Дмитрий Песков.
Как писал News.ru, советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. Прощание с ним состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.
Соболезнования в связи с его смертью выразили в Роскосмосе.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
News.ru: последние новости
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребёнком Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребёнком Казнить или кормить убийц и педофилов? Казнить или кормить убийц и педофилов? Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии
Общество , Политика , Алексей Леонов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роскосмос , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту156
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ258
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой26
В Сирии напали на российский военный патруль
В Сирии напали на российский военный патруль27
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»28
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение