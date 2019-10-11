Песков рассказал об отношении Путина к Леонову

Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, — цитирует Пескова «Интерфакс».

По его словам, глава российского государства относился к Алексею Леонову с глубоким уважением, восхищался его мужеством и «тем, каким он был человеком, с большой буквы».

В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким, — резюмировал Дмитрий Песков.

Как писал News.ru, советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. Прощание с ним состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.