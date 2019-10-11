Песков рассказал об отношении Путина к Леонову 

Президент РФ Владимир Путин выражает соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова и направит в ближайшее время телеграмму его родным и близким. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Леонова. Они очень хорошо знали друг друга, — цитирует Пескова «Интерфакс».
По его словам, глава российского государства относился к Алексею Леонову с глубоким уважением, восхищался его мужеством и «тем, каким он был человеком, с большой буквы».
В самое ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований родным и близким, — резюмировал Дмитрий Песков.
Как писал News.ru, советский космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. Прощание с ним состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.
Соболезнования в связи с его смертью выразили в Роскосмосе.