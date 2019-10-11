Бюст Сталина открыли в селе под Хабаровском

Очередной бюст генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина появился в России. На этот раз изваяние установлено в селе Сосновке Хабаровского края.

Это второй монумент вождя в регионе. Первый стоит в Комсомольске-на-Амуре на Аллее маршалов.

Новый бюст изготовлен осетинским скульптором по инициативе местного жителя Георгия Абиева, активного члена местного отделения коммунистической партии. Сталин установлен рядом с домом мужчины, пишет «Хабаровский край сегодня».

На торжественной церемонии присутствовали представители политического движения во главе с его местным руководством. Они заявили, что третий памятник советскому вождю намерены установить в Хабаровске.