Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюст Сталина открыли в селе под Хабаровском 

News.ru 8 часов назад
Бюст Сталина открыли в селе под Хабаровском
Фото: Типичный Хабаровск/vk.com
Очередной бюст генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина появился в России. На этот раз изваяние установлено в селе Сосновке Хабаровского края.
Это второй монумент вождя в регионе. Первый стоит в Комсомольске-на-Амуре на Аллее маршалов.
Новый бюст изготовлен осетинским скульптором по инициативе местного жителя Георгия Абиева, активного члена местного отделения коммунистической партии. Сталин установлен рядом с домом мужчины, пишет «Хабаровский край сегодня».
На торжественной церемонии присутствовали представители политического движения во главе с его местным руководством. Они заявили, что третий памятник советскому вождю намерены установить в Хабаровске.
В мае, как писал News.ru, бюст Иосифа Сталина был открыт в Новосибирске. Он установлен на территории обкома партии. Добро на установку изваяния дал мэр города коммунист Анатолий Локоть.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
News.ru: последние новости
Региональные власти пообещали помочь с похоронами убитой в Саратове девочки Региональные власти пообещали помочь с похоронами убитой в Саратове девочки Мутко пообещал оставить кошкам доступ в подвалы Мутко пообещал оставить кошкам доступ в подвалы Прилепин рассказал рязанскому губернатору о ситуации с музеем Есенина Прилепин рассказал рязанскому губернатору о ситуации с музеем Есенина
Общество , Анатолий Локоть , КПСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона18
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина540
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым1280
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево15
«Больная на голову»: соседи о матери саратовского убийцы
«Больная на голову»: соседи о матери саратовского убийцы
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение