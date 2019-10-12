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Около 80% опрошенных Госдумой пользователей ВК поддержали смертную казнь 

РИА Новости + ещё 12
Высшая мера: Россияне голосуют за смертную казнь
Фото: РИА Новости
Около 80% опрошенных пользователей сети "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов, соответствующее голосование размещено на официальной странице Государственной думы в соцсети.
На вопрос "Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?" более 46 тысяч человек выбрали ответ "Да", это составляет около 80% опрошенных. Ответ "Нет" выбрали более 9 тысяч человек (17%).
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове девятилетней девочки. В интернете собираются подписи под соответствующей петицией, депутаты ГД от Саратовской области выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако их коллеги призывают не решать такие вопросы, когда "нервы накалены до предела", и указывают на неэффективность казни, приведя в пример низкий уровень преступности в странах, где "уже давно никого не вешают и не расстреливают".
Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском занимались полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. Задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
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Общество , Политика , Громкие уголовные дела , Госдума
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