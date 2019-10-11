Симоньян поспорила с Соловьевым о смертной казни

«Больше 4% приговоренных к смертной казни впоследствии оказываются невиновны. Доказанно невиновны. Недоказанно невиновные даже не попадают в статистику. Это в США. Где судебная система вызывает много вопросов и даже всплесков недоумения, но все же отличается известной дотошностью», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Представьте себя на месте этого каждого двадцать пятого, просто случайно проходившего мимо. Абсолютно, ни капельки, вообще ни в чем не виноватого. Казненного только потому, что общество одобряет смертную казнь. Нужны еще аргументы против?» — заключила она.

На публикацию Симоньян отреагировал Владимир Соловьев.

«Я посмотрел это исследование. Крайне сомнительное. И без разбивки по статьям. Есть и совсем иные исследования», — написал он.

«Сколько процентов дают другие исследования? Два? Один? Сколько нужно процентов, чтобы смириться с казнью невиновных ради казни виноватых?» — задалась вопросом Симоньян.

«Это большой и серьезный разговор. Ответ есть и в Библии. История Содома. Доводы есть и про, и контро. И исследования по повторным преступлениям и диаметрально противоположные выводы о практике внедрения и отмены смертной казни», — отметил Соловьев.

Симоньян опубликовала на своей странице опрос, посвященный смертной казни. К моменту, когда в нем приняли участие 1 тыс. 128 человек, 24% выбрали вариант «за, потому что перспектива смертной казни может остановить преступника». Чуть меньше, 22%, проголосовали «против, потому что невозможно избежать ошибки и казни невиновного». Позднее лидирующим стал вариант «за, потому что маньяков надо убивать».

Главред RT также уточнила, что подозреваемый в убийстве девочки в Саратове не был судим за педофилию.

«Он был судим за изнасилование, грабеж и развратные действия. Получил шесть с половиной лет. Шесть с половиной. Все ли в курсе, что у нас даже за предумышленное убийство по закону положено от шести? Хорошо себя ведешь — выходишь по УДО через четыре», — подчеркнула она.

«А за какое-нибудь мошенничество, под которое легко подгоняется любая предпринимательская деятельность, можно схлопотать десяточку. Или вообще пожизненное, если ты был гендиректором фирмы, и на тебя работал еще какой-нибудь бухгалтер-юрист. Потому что тогда ты уже организатор преступного сообщества. А убийца Лизы отсидел шесть за ограбленную и изнасилованную девушку. Какой УК — такая и справедливость», — заключила Симоньян.

Ранее в пятницу Симоньян высказалась за изменения Уголовного кодекса России, а Соловьев — за возвращение смертной казни.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. После появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.

По информации СМИ, предполагаемый преступник шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Задержанный, который уже дал признательные показания, находился в поле зрения правоохранительных органов с 20-летнего возраста.

Подозреваемый рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса он сознался в убийстве и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.