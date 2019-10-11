Сочинских леопардов выпустят в дикую природу в следующем году

Артур Алибеков. Выращенные в сочинском Центре реинтродукции леопарды будут выпущены в дикую природу в 2020 году. Об этом "Вестям Сочи" рассказал руководитель соответствующего проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

По словам специалистов, животные должны достичь подходящего возраста, и доказать, что способны справиться с самостоятельной жизнью. Основным навыком хищников станет умение охотиться. Кроме того, леопарды должны запомнить, что приближаться к человеку не следует.

Всего сотрудники центра планируют вернуть в естественную среду обитания пять особей. Трое из них буду направлены в Северную Осетию.