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Сочинских леопардов выпустят в дикую природу в следующем году 

Вести.Ru 2 часа назад
Сочинских леопардов выпустят в дикую природу
Фото: ГТРК "Вести Сочи"
Выращенные в сочинском Центре реинтродукции леопарды будут выпущены в дикую природу в 2020 году. Об этом "Вестям Сочи" рассказал руководитель соответствующего проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Артур Алибеков.
По словам специалистов, животные должны достичь подходящего возраста, и доказать, что способны справиться с самостоятельной жизнью. Основным навыком хищников станет умение охотиться. Кроме того, леопарды должны запомнить, что приближаться к человеку не следует.
Всего сотрудники центра планируют вернуть в естественную среду обитания пять особей. Трое из них буду направлены в Северную Осетию.
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Общество , Артур Алибеков , РАН
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