Смартфон-искуситель: если нельзя, но хочется?

Проверяете ли вы смартфон во время секса? Да. Так ответили 7% участников опроса по заказу провайдера мобильного интернета в США . 84% признались, что берут смартфон в постель. 72% посещают с ним туалет. Хуже зависимости от мобильного устройства только одно: с его помощью люди следят друг за другом.

"Я читаю чужие письма". Таков ответ почти половины опрошенных с подачи одной из российских технологических компаний. При этом больше 70% россиян сказали, что у человека должно быть неприкосновенное личное пространство. Требуя уважения своих границ, люди готовы нарушать чужие.

Или доверяй — или проверяй

Среди признавшихся в чтении чужой переписки может быть кто угодно: ревнивые мужья и родители несовершеннолетних детей, просто скучающие сплетники или сексуальные маньяки. Но как это понимать, если речь идет о близких людях? Психолог Елена Лосева считает, что многие из нас не готовы соглашаться с границами другого человека, даже если этот "другой" — любимый:

"Когда сохраняется неприкосновенность чужого пространства, мы теряем над ним контроль, стремление к которому у нас в принципе есть. Контроль этот, конечно, мнимый, но он приносит внутреннее успокоение: возникает иллюзия, что в какой-то момент "я могу на это повлиять". По факту это не так, но для этого переписки и читаются — чтобы отслеживать изменения в чужой жизни и сохранять хотя бы иллюзию контроля".

Чтение чужих писем всегда считалось чем-то вроде подглядывания в замочную скважину. Интересно, что человек, который просматривает чужую интернет-переписку, возможно, не вскрыл бы чужой почтовый конверт. Но если этот виртуальный конверт сам собой появился в руках? Если он — часть того пространства, которое заключено в твой личный предмет — в твой смартфон? Возникает обманчивое чувство собственности на все, что содержится в собственном мобильном устройстве, и пропадает ощущение дистанции между людьми.

Хочешь удалить — приблизься

Еще полвека назад американский психолог Эдвард Холл предложил теорию дистанций общения. Для физического общения она справедлива и сегодня. Дистанции бывает четыре, и на какую человек подпускает к себе другого — зависит от разных ситуаций. При общении с большим числом народа это будет от трех до семи метров. При деловом общении — метра два. При личном — с друзьями и родственниками пространство сужается до метра. И при интимном общении человек согласен сократить свое пространство до 50 сантиметров или вовсе стереть. Но даже в этом случае, когда между двумя людьми не остается ни одного сантиметра, у каждого есть так называемое ментальное личное пространство. Что-то вроде интимной зоны в сознании. Ее "пароль" никак нельзя вычислить, ее невозможно хакнуть.

Во всех случаях, когда человек видит, что нарушается его собственное пространство, он невольно его расширяет — почти бессознательно, но обязательно отодвигается от "нарушителя", отступает на шаг. Поэтому если вы хотите, чтобы человек, которым вы дорожите, отодвигался от вас, отступал на шаг и еще на шаг, то можете и дальше продолжать читать его переписку, подбирая пароли к чужим аккаунтам.