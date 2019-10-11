Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня»

Россиянам посоветовали бороться с так называемым «неврозом выходного дня», заранее составляя планы на уикенд.

Клинический психолог Игорь Мартынов рассказал, что многие люди в выходные страдают от эффекта упущенного времени.

«Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией, то есть снижением настроения на фоне нереализованных ожиданий, на фоне предстоящих планов на будущую неделю или же по поводу проведенных выходных», — объяснил специалист в интервью «Москве-24».

По его словам, избежать такого состояния можно, если спланировать выходные заранее.