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Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня» 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Назван способ борьбы с «неврозом выходного дня»
Фото: depositphotos.com
Россиянам посоветовали бороться с так называемым «неврозом выходного дня», заранее составляя планы на уикенд.
Клинический психолог Игорь Мартынов рассказал, что многие люди в выходные страдают от эффекта упущенного времени.
«Человек, прекратив свою трудовую деятельность, испытывает серьезные тревожные состояния, сопровождаемые паническими настроениями, депрессивными мыслями, фрустрацией, то есть снижением настроения на фоне нереализованных ожиданий, на фоне предстоящих планов на будущую неделю или же по поводу проведенных выходных», — объяснил специалист в интервью «Москве-24».
По его словам, избежать такого состояния можно, если спланировать выходные заранее.
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Общество , Игорь Мартынов
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