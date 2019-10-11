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Скабеева ответила отказавшемуся общаться с ней Зеленскому 

Lenta.ru 4 часа назад
Скабеева ответила Зеленскому на отказ в общении
Фото: РИА Новости
Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, почему он не хочет общаться с российскими журналистами. Скабеева выразила свое мнение по этому вопросу у себя в Telegram-канале.
Журналистка написала, что формат ее программы предполагает дискуссию, и припомнила Зеленскому его собственные слова о том, что необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и Донбассом.
«Так и давайте поговорим наконец. А то какая-то глупость: чего мы с Вами через посредников?» — задалась вопросом Скабеева.
Она также высказалась о безопасности российских журналистов на Украине.
«Согласитесь, президент страны, он ведь не зря президент. И может (наверняка) обеспечить безопасность на своей территории. Иначе, какое-то Сомали», — резюмировала Скабеева.
Она поблагодарила Зеленского за то, что он смотрит ее программу, и выразила готовность общаться.
«Можем на нейтральной, например, территории. Ну или Вы приезжайте к нам. У нас безопасно!» — написала она.
Зеленский объяснил свое нежелание общаться с российскими журналистами во время пресс-конференции 10 октября. По словам президента, у него нет времени отвечать всем СМИ, которые «настроены не тепло к независимости Украины». Он подчеркнул, что это касается СМИ из любой страны. Также он назвал намерение Скабеевой приехать на Украину «опасным».
Ранее Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину и украинцев на российском телевидении выставляли в негативном свете. По его словам, если подача информации об Украине на российских телеканалах трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает».
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Комментарии2
Общество , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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