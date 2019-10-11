После убийства девочки в Саратове в Госдуме предложили вернуть смертную казнь

«Нужно вернуть смертную казнь», — написал он, ограничившись только этой фразой в посте.

В комментариях мужчина пояснил, что против того, чтобы преступника содержали в тюрьме на деньги налогоплательщиков. Самого подозреваемого он называет «это».

«Почему это надо кормить, отапливать ему камеру, следить чтобы оно не болело. Почему это должны делать все мы, включая родных [убитой]», — уточнил парламентарий.

Примаков добавил, что общество имеет право на месть в таких случаях. Желание людей линчевать предполагаемого убийцу он объяснил тем, что по закону его не могут казнить.

Школьница пропала по дороге в школу 9 октября, на следующий день ее тело обнаружили за гаражами у Сельхозинститута. Вскоре был найден предполагаемый убийца. Он сознался в содеянном и рассказал, что задушил девочку и спрятал труп. Свои действия он объяснил тем, что она ему нагрубила. У отдела полиции, куда был доставлен мужчина, собрался стихийный митинг. Саратовцы захотели отбить задержанного у полицейских и самостоятельно расправиться с ним. Силовикам пришлось применять слезоточивый газ.

Ранее подозреваемый был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».