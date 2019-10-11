Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После убийства девочки в Саратове в Госдуме предложили вернуть смертную казнь 

Lenta.ru 4 часа назад
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь
Фото: РИА Новости
После убийства девятилетней девочки в Саратове депутат Госдумы Евгений Примаков предложил отменить мораторий на смертную казнь. С такой инициативой он выступил в своем Facebook.
«Нужно вернуть смертную казнь», — написал он, ограничившись только этой фразой в посте.
В комментариях мужчина пояснил, что против того, чтобы преступника содержали в тюрьме на деньги налогоплательщиков. Самого подозреваемого он называет «это».
«Почему это надо кормить, отапливать ему камеру, следить чтобы оно не болело. Почему это должны делать все мы, включая родных [убитой]», — уточнил парламентарий.
Примаков добавил, что общество имеет право на месть в таких случаях. Желание людей линчевать предполагаемого убийцу он объяснил тем, что по закону его не могут казнить.
Школьница пропала по дороге в школу 9 октября, на следующий день ее тело обнаружили за гаражами у Сельхозинститута. Вскоре был найден предполагаемый убийца. Он сознался в содеянном и рассказал, что задушил девочку и спрятал труп. Свои действия он объяснил тем, что она ему нагрубила. У отдела полиции, куда был доставлен мужчина, собрался стихийный митинг. Саратовцы захотели отбить задержанного у полицейских и самостоятельно расправиться с ним. Силовикам пришлось применять слезоточивый газ.
Ранее подозреваемый был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Последние новости
Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано Раскрыта одна из многолетних тайн биологии Раскрыта одна из многолетних тайн биологии Назван лауреат Нобелевской премии мира Назван лауреат Нобелевской премии мира
Комментарии9
Общество , Евгений Примаков , Госдума , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту61
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове118
Умер Алексей Леонов
Умер Алексей Леонов127
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове199
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове288
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение