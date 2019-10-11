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Соловьев призвал казнить убийц детей 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Педофилов и убийц детей следует казнить, заявил «Ура.ру» Владимир Соловьев.
9 октября, как сообщал «Рамблер», в Саратове пропала девятилетняя девочка. В ночь на 11-е ее нашли мертвой. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийстве». По подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний мужчина, ранее судимый за кражи и сексуальное насилие.
«Я добрый человек, поэтому я за смертную казнь», — написал Соловьев в своем телеграме вслед за репостом соответствующей новости.
В другой публикации в телеграме он назвал себя многолетним и убежденным сторонником смертной казни и подчеркнул свое знакомство с доводами как за, так и против этой меры.
«Педофилы и убийцы (детей. — Прим. ред.), на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — заявил журналист в беседе с «Ура.ру».
Кроме того, Владимир Соловьев сообщил, что в Польше есть открытая база с данными людей, представляющими для детей опасность, и отметил, что в России такой нет.
Комментарии21
Общество , Видео , Криминал , Владимир Соловьев , МВД , Саратов
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