Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд: Работа после 75 лет стала нормой 

Российская Газета 4 часа назад
«Работа после 75 лет стала нормой»
Фото: ТАСС
До ста тысяч предпенсионеров смогут переобучиться до этого года. Изначально планировалось, что их будет 75 тысяч, но спрос оказался гораздо выше. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Он напомнил, что с этого года профессиональное обучение и дополнительное профобразование людей предпенсионного возраста проводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Обучение ведется в том числе через службы занятости населения. По словам Дроздова, программа оказалась очень популярна, и есть планы со следующего обучать по ней людей с 50 лет.
По словам замминистра труда и соцзащиты Светланы Петровой, если человеку больше 75 лет и он рвется работать — это уже норма.
"Люди стремятся к тому, чтобы свою продлить активность. И то поколение, которому сейчас 75 лет, они в принципе привыкли работать, так сформирована их жизненная позиция. И поколения младше, которые сейчас готовятся к пенсии, — это дети тех родителей, которые привыкли работать", — сказала она.
Но как быть с работодателями, которые не хотят брать на работу пожилых? По словам Петровой, как только мы вводим в законодательство какие-то меры ответственности, руководители настораживаются в отношении людей, в поддержку которых приняты эти меры. Нужно не только карательные меры принимать (а они у нас есть), но и популяризировать плюсы, которые появляются в трудовом коллективе вместе с опытными и в личном, и в профессиональном плане, людьми. Они способствуют формированию благоприятного климата в коллективе. Все выигрывают от их присутствия, сказала Петрова.
По словам Дроздова, к 2050 году россияне старше 65 лет будут составлять практически четверть населения страны. Если в 2017 году людей старше пенсионного возраста насчитывалось 14,2 процента населения, то через 30 лет доля людей старше 65 вырастает на 10 процентных пунктов — до 24,3 процента. При этом во многих западных странах их уже сейчас столько.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Российская Газета: последние новости
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей Путин призвал строить новые школы Путин призвал строить новые школы
Комментарии
Общество , Антон Дроздов , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки17
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»3
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам3
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу46
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину330
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение