Чаплин: Отказ в выходном после Пасхи ущемляет права россиян

Протоиерей в эфире НСН поделился мнением о том, как нужно распределить выходные дни в году.

Депутаты нижней палаты парламента РФ отклонили законопроект о выходном дне в понедельник после Пасхи.

По словам авторов законопроекта, Пасху отмечает 83% жителей страны. А значит, установление выходного дня в понедельник станет подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России

В профильном комитете Совета Федерации инициативу также не поддержали, отметив, что такой выходной может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что решением отклонить инициативу законодатели ущемляют права большей часть населения страны.

«У нас давно со времён товарища Ленина политика всегда строится так, что ущемляется прежде всего большинство. Национальное большинство, религиозное большинство. У нас постоянно ущемляется именно русский народ. Я не думаю, что мусульмане, иудеи, буддисты или католики так сильно выступали против этого предложения. Мы знаем, что в некоторых регионах страны есть национальные праздники, которые отмечаются, как выходные дни», — подчеркнул Чаплин.

Однако, по его словам, нужно установить в выходной не в какой-то конкретный день, а предоставить россиянам право самим выбирать, когда они хотят отдыхать.

«Я лично не считаю, что первый день светлой седмицы, то есть второй день Пасхи — такой уж значимый день. Богослужения в этот день не самые посещаемые. Гораздо более важна, например, Великая пятница, когда православный человек просто обязан быть на богослужении, или Великий четверг, когда православный человек обязан причаститься. Вот эти дни более важны для выходного. Но ещё лучше предоставить человеку три дня в году, чтобы он мог выбрать, какой религиозный или национальный праздник он мог бы провести вне работы. Это в любом случае было бы лучше, чем совершенно чудовищная и гадкая традиция новогодних каникул, когда после 30-го декабря начинается безобразная пьянка, запой почти на две недели», — добавил пртоиерей.