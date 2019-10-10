Стали известны цели россиян в интернете

Три четверти россиян используют рабочий интернет в личных целях — исследование

Специалисты HeadHunter опросили 6,5 тысяч работающих человек по всей России и выяснили, что 13% респондентов выходят в интернет, чтобы отвлечься от работы, часто, 29% — время от времени, 33% — редко и только 25% — никогда.

Самым популярным способом отключиться от работы оказалось чтение новостей или книг. Такой ответ дали 54% опрошенных. Проверяют соцсети и почту 50% и 46% опрошенных, а 37% отвлекаются от работы, чтобы пообщаться в мессенджерах.

У 64% опрошенных такого запрета на работе нет,

У 10% запрет есть, но фактически его не соблюдают,

У 6% за использование интернета могут сделать выговор или замечание,

У 2% установлено специальное программное обеспечение, которое позволяет руководству отслеживать, какие сайты посещал сотрудник.

У 18% на работе заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов. Большинство работодателей не запрещает сотрудникам пользоваться интернетом в личных целях, выяснили в HeadHunter:

Больше всего запрет на использование интернета в личных целях распространен в банковской сфере и меньше всего — в сферах искусства и туризма.