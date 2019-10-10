Стали известны цели россиян в интернете

Специалисты HeadHunter опросили 6,5 тысяч работающих человек по всей России и выяснили, что 13% респондентов выходят в интернет, чтобы отвлечься от работы, часто, 29% — время от времени, 33% — редко и только 25% — никогда.
Самым популярным способом отключиться от работы оказалось чтение новостей или книг. Такой ответ дали 54% опрошенных. Проверяют соцсети и почту 50% и 46% опрошенных, а 37% отвлекаются от работы, чтобы пообщаться в мессенджерах.
Большинство работодателей не запрещает сотрудникам пользоваться интернетом в личных целях, выяснили в HeadHunter:
- У 64% опрошенных такого запрета на работе нет,
- У 10% запрет есть, но фактически его не соблюдают,
- У 6% за использование интернета могут сделать выговор или замечание,
- У 2% установлено специальное программное обеспечение, которое позволяет руководству отслеживать, какие сайты посещал сотрудник.
- У 18% на работе заблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов.
Больше всего запрет на использование интернета в личных целях распространен в банковской сфере и меньше всего — в сферах искусства и туризма.
В основном россияне полагают, что запрет на интернет-вылазки на работе не скажется на производительности:
- 77% полагают, что из производительность никак не изменится,
- 21% считает, что она упадет,
- И только 22% респондентов думают, что станут работать эффективнее, если им запретят пользоваться интернетом на работе. В основном так ответили представители IT и HR.