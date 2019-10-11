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Кокшенова доставили в больницу в Москве 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Михаила Кокшенова доставили в больницу в Москве
Фото: кадр из фильма «Русское чудо»
Знаменитого актера Михаила Кокшенова родственники привезли в одну из московских больниц из-за раны на ноге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, врачи оказали артисту необходимую помощь, после чего отпустили домой.
Как сообщал «Рамблер» в 2017 году актер был госпитализирован в реанимацию с инсультом. Его состояние тогда оценивалось врачами как тяжелое.
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Самые известные его роли в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
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Общество , Михаил Кокшенов , Москва
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