Михаила Кокшенова доставили в больницу в Москве

Кокшенова доставили в больницу в Москве

Знаменитого актера Михаила Кокшенова родственники привезли в одну из московских больниц из-за раны на ноге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, врачи оказали артисту необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Как сообщал «Рамблер» в 2017 году актер был госпитализирован в реанимацию с инсультом. Его состояние тогда оценивалось врачами как тяжелое.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. Самые известные его роли в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».