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Юрист прокомментировала инициативу о штрафах для родителей курящих детей 

РИА Новости 10 часов назад
Юристы оценили инициативу о штрафах за курение детей
Фото: ТАСС
Административные штрафы для родителей за курение их несовершеннолетних отпрысков не решит проблемы среди подростков, которые начинают приобщаться к этой пагубой привычке в основном в старшем возрасте, когда родительское влияние уже ослабевает, заявила РИА новости руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Мария Поляк.
Ранее сообщалось, что для родителей курящих подростков в России планируется ввести административные штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей.
"На мой взгляд, инициатива не особенно оправдана, поскольку мы говорим, как я понимаю, о детях в первую очередь старшего возраста. Может, стоит рассмотреть некоторую градацию. Здесь логично установить возрастной порог. Если курит девятилетний ребенок, то наверно родительское влияние поможет, если курит 17-летний, сложно сказать, что влияние родителей и постоянный контроль отразятся позитивно на его поведении", — сказала Поляк.
По мнению адвоката, инициатива не предотвратит детского курения.
"Наказать родителей можно, но родитель вряд ли сможет так контролировать своего взрослого ребенка, чтобы тот перестал курить", — заключила Поляк.
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Общество , РИА Новости
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