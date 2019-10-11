Умерла редактор романа Литтелла Томашевская

Умерла переводчица Мария Томашевская

Редактор и переводчица романа «Благоволительницы» ушла из жизни 10 октября. Ей было 66 лет.

Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов.

Сегодня умерла подруга детства Машка Томашевская, Мария Николаевна… Светлая память, земля пухом, встреч на небесах, дорогая, — написал Гусейнов на своей странице в соцсети.

Как писал News.ru ранее, заслуженный художник РСФСР Инна Широкова умерла в Кирове на 83-м году жизни. По данным городской администрации, смерть наступила 4 октября, но известно об этом стало только сейчас.