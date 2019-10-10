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Жириновский предостерег от чтения сказок с «недетскими» сценами 

РИА Новости 12 часов назад
Жириновский предостерег от сказок с «недетскими» сценами
Фото: Р-Спорт
Педагога из детсада в Таганроге, которая объяснила детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", ничего не нарушала, ее нужно восстановить в работе, в то же время сказки с "недетскими" сценами в детсадах лучше не читать, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Воспитательницу детского сада в Таганроге, которая объяснила детям значение выражения "посадить на кол", нужно восстановить на работе. Она ничего не нарушила, не давала каких-то кровожадных пояснений и не запугивала детей специально. Она вполне лаконично и без деталей объяснила значение выражения, которое встретилось в популярной детской сказки, которая раньше ни у кого замечаний не вызывала", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По его словам, в ситуации с воспитателем можно ограничиться предупреждением и попросить педагога учесть, "что в ее группе есть впечатлительный ребенок".
"Вместе с тем, конечно, лучше вообще избегать в детских садах чтения произведений, где есть описание недетских сцен, казней и тому подобного. Вопрос ребенка — что это? — звучит вполне оправдано, но как на него ответить? Как быть педагогу?", — отметил лидер ЛДПР.
По данным Ростовского областного суда, 22 февраля воспитатель детсада в Таганроге читала сказку "Конек-горбунок" Петра Ершова, проводя занятия в группе детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На вопрос, что значит "посадить на кол" (фраза упоминается как угроза царя главному герою), она дала реалистичное объяснение этого вида казни.
Родители подали жалобу, утверждая, в частности, что у одного из воспитанников появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, он отказывался идти в детсад. Руководство учреждения провело служебное расследование, выявив нарушения со стороны воспитателя, и она была уволена.
Женщина обратилась в суд, признав, что действительно рассказала детям об особенностях процесса казни, но заявив, что это не является психологическим насилием. Однако суд подтвердил обоснованность решения руководства детсада, а апелляционная инстанция оставила вердикт в силе.
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Общество , Петр Ершов , Владимир Жириновский , ЛДПР , Таганрог
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